Fenerbahçe 'Los Galacticos' kadrosu kuruyor! Bonucci ve Krunic sonrası bir yıldız daha geliyor
Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'in ardından bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı. Atletico Madrid'in Türk stoperi Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya varıldı.
Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlamıştı.
Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen Sarı-lacivertliler, defansa bir takviye yapmaya karar verdi.
Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'yü gözüne kestiren Kanarya, transferi bitirmeye çok yaklaştı.
Diego Simeone tarafından fazla tercih edilmeyen milli oyuncunun, EURO 2024'e hazır gitmek için ayrılmak istediği öğrenildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETTİ
İspanya'dan ayrılmayı isteyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de yarım sezon kiralık oynamak istediğini bildirdi.
Tarafların transfer için yoğun görüşmeler yaptığı ve transferin birkaç gün içerisinde neticeye varacağı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 9 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 212 dakika şans buldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi