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    Mauro Icardi İstanbul'da! Arjantinli golcü formasına kavuşuyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile beraber İstanbul'a döneceğini duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak zorlu mücadelede oynaması bekleniyor.

    Mauro Icardi İstanbul&#039;da! Arjantinli golcü formasına kavuşuyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın bir süre forma giyemeyeceğini açıkladığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile beraber yurt dışına çıkmıştı.

    Meksika, Arjantin ve Brezilya'da görülen Icardi'nin bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız oyuncu, Türkiye bayrağı paylaşarak geri döneceğini duyurdu.

    Mauro Icardi İstanbul'da! Arjantinli golcü formasına kavuşuyor

    ICARDI TRABZONSPOR'A KARŞI OYNAYACAK MI?

    Sakatlığından dolayı riske edilmeyen Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak 21. hafta mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

    Okan Buruk'un geniş kadroya alacağı Arjantinli oyuncunun maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacağı konuşuluyor.

    Fenerbahçe ile oynanan derbide gözüne darbe alan Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık oluşmuştu.

    Riske edilmeyen oyuncu, maskeyle idmana çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IcardiGalatasaray
    Haberler > Spor > Mauro Icardi İstanbul'da! Arjantinli golcü formasına kavuşuyor
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