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Mauro Icardi İstanbul'da! Arjantinli golcü formasına kavuşuyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile beraber İstanbul'a döneceğini duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak zorlu mücadelede oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın bir süre forma giyemeyeceğini açıkladığı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile beraber yurt dışına çıkmıştı.
Meksika, Arjantin ve Brezilya'da görülen Icardi'nin bugün İstanbul'da olacağı öğrenildi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız oyuncu, Türkiye bayrağı paylaşarak geri döneceğini duyurdu.
ICARDI TRABZONSPOR'A KARŞI OYNAYACAK MI?
Sakatlığından dolayı riske edilmeyen Icardi'nin Trabzonspor ile oynanacak 21. hafta mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
Okan Buruk'un geniş kadroya alacağı Arjantinli oyuncunun maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe ile oynanan derbide gözüne darbe alan Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık oluşmuştu.
Riske edilmeyen oyuncu, maskeyle idmana çıkmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi