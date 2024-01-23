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    Fenerbahçe'de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sezon başı bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, fazla forma şansı bulamadığı için takımdan gönderiliyor. İngiliz kanat oyuncusuyla ilgilenen Dinamo Zagreb, transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

    Fenerbahçe&#039;de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi.

    Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Sarı-lacivertliler, Ryan Kent ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    İngiliz oyuncuya talip olan Dinamo Zagreb, transferi bitirmek için çalışmalara başladı.

    Hırvat ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i istediklerini itiraf etti.

    Fenerbahçe'de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu

    RYAN KENT HIRVATİSTAN YOLCUSU

    Kanat transferi yapmak istediklerini söyleyen Jakirovic, Ryan Kent ve Josip Brekalo'nun adaylar arasında olduğunu açıkladı.

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ryan Kent'in Avrupa düzeyinde çok iyi oyuncu olduğunu aktaran Jakirovic, "Transfer için hem oyuncunun hem de kulübünün isteği olmalı. Bunu başarabilicek miyiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kent, toplam 15 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ryan KentFenerbahçeDinamo Zagreb
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu
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