Fenerbahçe'de ayrılık: Dinamo Zagreb transferi duyurdu

23 Ocak 2024 09:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:50

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi.

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Sarı-lacivertliler, Ryan Kent ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İngiliz oyuncuya talip olan Dinamo Zagreb, transferi bitirmek için çalışmalara başladı.

Hırvat ekibinin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i istediklerini itiraf etti.

RYAN KENT HIRVATİSTAN YOLCUSU

Kanat transferi yapmak istediklerini söyleyen Jakirovic, Ryan Kent ve Josip Brekalo'nun adaylar arasında olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ryan Kent'in Avrupa düzeyinde çok iyi oyuncu olduğunu aktaran Jakirovic, "Transfer için hem oyuncunun hem de kulübünün isteği olmalı. Bunu başarabilicek miyiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kent, toplam 15 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.