Fenerbahçe'den ayrıldı, teknik direktör oldu! İşte o sürpriz takım

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan ve sarı lacivertlilerle yollarını ayıran Salvatore Foti, teknik direktörlüğe adım atıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Salvatore Foti, gelecek sezon sarı lacivertlilerde görev almayacak.

İtalyan çalıştırıcı, yoluna teknik direktör olarak devam etme istediğini belirterek Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Foti, hedefleri doğrultusunda harekete geçti, çarpıcı bir iddia geldi.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

İtalyan basınına göre Salvatore Foti, Serie B takımı Sampdoria ile görüşüyor. Foti, Sampdoria ile anlaşırsa kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapacak.