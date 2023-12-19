Fenerbahçe'den Dzeko göndermesi! 'Endişeye mahal yok'

19 Aralık 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:17

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Sağlık Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Boşnak yıldızın yarın oynanacak Kayserispor maçında riske edilmemesi ve 25 Aralık'taki Galatasaray derbisinde ise iğneyle sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE: ENDİŞEYE MAHAL YOK

Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun iyi durumda olduğunu belirterek "Endişeye mahal yok endişeye" ifadelerini kullandı.