Fenerbahçe'den Rizespor galibiyeti sonrası TFF'ye çağrı! "Endişe duyuyoruz"

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. TFF'ye çağrı yapan sarı-lacivertliler, "Verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 5-0 kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

Fenerbahçe, farklı galibiyetin ardından maçın hakemi ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı.

Gerek orta hakem gerekse VAR'ın tutumu ve kararlarından şikayetçi olan sarı-lacivertliler, "Verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek ‘mantığı anlaşılmayan’ sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR’ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz.