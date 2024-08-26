Fenerbahçe'den yediği gollerle gündem olan Gökhan Akkan'ın performansı Jose Mourinho'ya soruldu

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maça damga vuran isimlerden biri de Karadeniz ekibinin kalecisi Gökhan Akkan oldu. Yediği hatalı gollerle Rizespor taraftarının tepkisini çeken, maç içinde sık sık ıslıklanan Akkan'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu. Maçın ardından Deneyimli kalecinin yediği goller basın toplantısında Jose Mourinho'ya soruldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler; Fred (3), Dzeko ve Alikulov'un (KK) attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Kanarya'nın farklı galibiyetinde hat-trick yapan Fred başrol oynarken, maçın da adamı oldu. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra çok konuşulan bir isim daha vardı. O da yediği hatalı gollerle Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan.

PERFORMANSI MOURINHO'YA SORULDU

Taraftarın protesto ettiği, maç içinde top ayağına geldiği anlarda ıslıkladığı Akkan'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu. Karşılaşma sonrasında 29 yaşındaki kalecinin hatalı goller yemesi Jose Mourinho'ya da soruldu.

Mourinho, "Farklı skorun oluşmasında Rizespor'un kalecisinin de bir etkisi var mı?" şeklindeki soruya, "Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

4 MAÇTA 20 GOL YEDİ

Öte yandan Gökhan Akkan, Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği son 4 maçta kalesinde 20 gol gördü. Akkan'ın kalede olduğu son 4 müsabakada Kanarya; 4-0, 6-0, 5-0 ve 5-0'lık galibiyetler aldı.

İLHAN PALUT'TAN GÖKHAN AKKAN YORUMU!

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gökhan Akkan'a sahip çıktı.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, "Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir.

Yediğimiz gollerden çok kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik. Burayı toparlamaya çalışacağız. Hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. Bunları da gidermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.