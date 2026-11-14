Spor

Fenerbahçeli yıldız kaç hafta yok? Sahalara dönemeden yine sakatlandı

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Fenerbahçeli yıldız kaç hafta yok? Sahalara dönemeden yine sakatlandı
Başlık ResmiFenerbahçeli yıldız kaç hafta yok? Sahalara dönemeden yine sakatlandı

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında geçirdiği sakatlığı atlatmak için bireysel çalışmalarını sürdüren Nathan Ake'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Slavia Prag maçında yaşadığı uyluk sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nathan Ake'nin, rehabilitasyon sürecinde yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı.

Nathan Ake, Fenerbahçe formasıyla ön elemelerle birlikte Avrupa kupalarında 9, Süper Lig'de ise 8 maça çıktı.
Başlık ResmiNathan Ake, Fenerbahçe formasıyla ön elemelerle birlikte Avrupa kupalarında 9, Süper Lig'de ise 8 maça çıktı.

SAĞ ALT BALDIRINDA YARALANMA

Bireysel antrenman sırasında ağrı hisseden Hollandalı oyuncunun yeniden MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde Ake'nin sağ alt baldırındaki soleus kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, deneyimli oyuncu için Manchester City'ye 8 milyon euro bonservis ödedi.
Başlık ResmiFenerbahçe, deneyimli oyuncu için Manchester City'ye 8 milyon euro bonservis ödedi.

4-5 HAFTA DAHA YOK

İlk sakatlığının ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçlarında forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcunun, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Nathan Ake'nin yokluğunda Milan Skriniar'ın yanında Ganalı stoper Kojo Oppong'a forma vermeye devam edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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