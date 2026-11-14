Fenerbahçeli yıldız kaç hafta yok? Sahalara dönemeden yine sakatlandı
Fenerbahçe'de Slavia Prag karşılaşmasında geçirdiği sakatlığı atlatmak için bireysel çalışmalarını sürdüren Nathan Ake'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Slavia Prag maçında yaşadığı uyluk sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nathan Ake'nin, rehabilitasyon sürecinde yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı.
SAĞ ALT BALDIRINDA YARALANMA
Bireysel antrenman sırasında ağrı hisseden Hollandalı oyuncunun yeniden MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerde Ake'nin sağ alt baldırındaki soleus kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
4-5 HAFTA DAHA YOK
İlk sakatlığının ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Çorum FK maçlarında forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcunun, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Nathan Ake'nin yokluğunda Milan Skriniar'ın yanında Ganalı stoper Kojo Oppong'a forma vermeye devam edecek.