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Fenerbahçe'nin 6-0 hezimeti çılgına çevirdi: Ağır rezalet, korkaklar!

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Fenerbahçe'nin 6-0 hezimeti çılgına çevirdi: Ağır rezalet, korkaklar!
Başlık ResmiFenerbahçe'nin 6-0 hezimeti çılgına çevirdi: Ağır rezalet, korkaklar!

Bülent Uygun, İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe'yi değerlendirdi. 55 yaşındaki eski futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen sarı-lacivertli futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bülent Uygun, eski takımı Fenerbahçe'nin performansına tepki gösterdi.

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Başlık ResmiFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 puan aldı.
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"FENERBAHÇE SAHADAN SİLİNDİ"

Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da ekranlara gelen programda konuşan Uygun, "Biz oyunculara 'Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın' dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun
Başlık ResmiBülent Uygun

"ACIMACIZA CEZA KESTİLER"

Fenerbahçe'de 1993-1996 yılları arasında forma giyen Bülent Uygun, "Sahada takım halinde en ufak bir mücadelen, ortaya koyduğun tek bir onurlu kavgan bile yok! Oynamayın kardeşim o zaman, çıkmayın o formayla sahaya! Korkaklar işte böyle her gün bin kez ölür. Sen sahaya çıkıp korkakça, vicdansızca ve ruhsuz oynarsan, adamlar da çıkar böyle acımasızca keserler cezanı!" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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