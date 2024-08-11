Fenerbahçe'ye Szymanski piyangosu! Toplam teklif 20 milyon euro

İtalya Serie A devi Napoli, Fenerbahçe'nin Polonyalı milli oyuncusu Sebastian Szymanski için harekete geçti. Sarı-lacivertlilere 20 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin milli oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

Daha önce Fenerbahçe’den Kim Min-Jae’yi transfer eden Napoli, bu transferin ardından Türkiye pazarına daha fazla ilgi göstermeye başladı.

SZYMANSKI'YE 20 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli’nin bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi.

Geçen yılı istediği noktada bitiremeyen ve yeniden şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Napoli, orta sahada hedefi Polonyalı yıldız olduğu konuşuluyor.