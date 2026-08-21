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Spor

Ferencvaros hocasından "disiplin" göndermesi: Trabzonspor'u yargılayamam

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Ferencvaros hocasından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 yenen Macaristan'ın Ferencvaros ekibinde teknik direktör Balazs Borbely, rakipleri karşısından iyi bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Borbely, takımının disiplinini övdü.

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Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı 1-0 kazandıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"BENİM TAKIMIM ÇOK DİSİPLİNLİYDİ"

46 yaşındaki Slovak çalıştırıcı, ilk yarı topa sahip olduklarını belirterek, "Gol atma sebebimiz de buydu. İlk devre iyi olan taraf bizdik. İkinci yarı rakibin değişiklikleri oldu ve bizi kendi alanımıza hapsetmeye başladılar. Rakip oyuncu değiştirdikçe sahaya kalite geldi. Rakip takımı yargılayamam ancak benim takımım çok disiplinliydi ve onlardan memnunum. Buradan iyi bir sonuçla ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Ferencvaros, 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Trabzonspor'u konuk edecek.
Başlık ResmiFerencvaros, 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Trabzonspor'u konuk edecek.

"SKORU KORUYP BAŞARMAK İSTİYORUZ"

Macaristan'da oynanacak rövanş maçına ilişkin Borbely, "Rövanşta ne olacağını tahmin etmek zor. İkinci maçta da bu skoru koruyup başarmak istiyoruz. Evimizde taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz. Şu an tamamen buna odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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