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Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Menajeri açıkladı: Kararımızı verdik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray kalesini 14 sezon başarıyla koruduktan sonra Türkiye'den ayrılma kararı veren Fernando Muslera'nın yeni takımı netleşiyor. Uruguaylı file bekçisinin menajeri Rodrigo Lubetkin, "Sonunda kararımızı verdik" diyerek, Muslera'nın geleceğine dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Galasararay'daki son sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando Muslera, kulüp efsanesi Bülent Korkmaz'a ait rekoru kırarak, "Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan (8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası) oyuncusu" olmayı başardı. Yönetiminin bir yıllık yeni sözleşme teklifini geri çeviren 39 yaşındaki yıldız, ülkesi Uruguay ve Arjantin'den iki kulüp arasında seçimini yaptı.

Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Menajeri açıkladı: Kararımızı verdik - 1. Resim

PENAROL İDDİASI

Sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu kariyeri sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Muslera'nın, Uruguay ekiplerinden Penarol'a imza atacağı iddia ediliyordu. Oyuncunun menajeri Rodrigo Lubetkin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ESTUDIANTES'İ TERCİH ETTİK"

ESPN'e konuşan Lubetkin, "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan'dan gelen bazı seçenekleri ve hatta bir yıl daha Türkiye'de kalma teklifini reddettik. Kararı yalnızca ekonomik değildi. Elbette ekonomik düşünceler ağır basıyordu ama her şey analiz edildi. Penarol ve Estudiantes masada kalana kadar birkaç ihtimal elendi. Sonunda Estudiantes'te karar kıldık" dedi.

Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Menajeri açıkladı: Kararımızı verdik - 2. Resim

"BU SEFER CİDDİYDİLER"

Transfer görüşmelerinin detayını paylaşan menajer Lubetkin, "Estudiantes, Fernando ile Penarol ile müzakereler devam ederken görüşmeye başladı. Çok profesyonelce, çok yoğun bir şekilde hareket ettiler. Estudiantes daha önce ilgi göstermişti ancak bu sefer ciddiydiler. Peñarol ile anlaşmaya çok yakındık ancak daha sonra müzakerelerde bazı farklılıklar ortaya çıktı ve bu da meselenin gecikmesine yol açtı. Estudiantes çok ciddi bir şekilde geldi ve Fernando bunu çok takdir etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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