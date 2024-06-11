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Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dalgıçlar, su altında Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.

 Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı.

Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar - 1. Resim

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindekilerle Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.

Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar - 2. Resim

Dalgıçlar, su altında Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.

Diktaş, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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