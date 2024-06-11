Fethiye'de Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini su altında kutladılar
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Dalgıçlar, su altında Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindekilerle Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.
Dalgıçlar, su altında Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.
Diktaş, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı