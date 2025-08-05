Feyenoord'dan stoper hamlesi: Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Feyenoord, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hollanda ekibi, Sheffield United'tan Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için 18 milyon euro bonservis ödendi.

42 MAÇTA 3 GOL

Championship ekibi Sheffield United'da geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Bosna-Hersekli stoper, 3 gol ve bir asistlik performans sergiledi.