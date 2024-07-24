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FIFA'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Olimpiyat Oyunları daveti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Infantino, Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na davet mektubu gönderdi.

TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderen Infantino, 26 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 için de kendisine davette bulundu.

FIFA'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Olimpiyat Oyunları daveti - 1. Resim

ÖZEL GÖRÜŞECEKLER

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 30 Temmuz'da Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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