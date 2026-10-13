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Galatasaray - Barcelona maçında bir gol ve bir kırmızı

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Galatasaray - Barcelona maçında bir gol ve bir kırmızı
Başlık ResmiGalatasaray - Barcelona maçında bir gol ve bir kırmızı

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'ya 1-0'lık skorla mağlup olarak 1 puanda kaldı.

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UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Ümraniye'de Barcelona U19 Takımı'nı konuk etti.

MAÇTA BİRER GOL VE KIRMIZI

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı kırmızılılar, Barcelona'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Pedro Rodriguez Iglesias attı. Galatasaray'da Yusuf Kahraman, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından Gençlik Ligi'nde 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. İspanyol ekibi ise 3 puana yükseldi. Galatasaray U19 Takımı, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında Lille deplasmanına gidecek. Barcelona ise Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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