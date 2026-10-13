Galatasaray - Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği müsabakada Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

FATİH TERİM, UEFA İÇİN ANALİZ YAPACAK

Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak.

Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.

UEFA eylül ayında bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik gözlemci olarak görev yapacak isimleri duyurmuş ve Fatih Terim'in de bu listede yer alacağı ifade edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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