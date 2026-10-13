Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray - Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray - Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi
Başlık ResmiGalatasaray - Barcelona maçında Fatih Terim sürprizi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği müsabakada Fatih Terim, UEFA adına maçı analiz edip rapor hazırlayacak.

Kaydet
|

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon seyircisi önünde oynayacağı ilk maçta İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Arda Turan
SPOR

Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: Verdiği sözü hatırlattı

FATİH TERİM, UEFA İÇİN ANALİZ YAPACAK

Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayacağı maçta Fatih Terim, UEFA adına görev yapacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terim, mücadeleyi analiz edecek ve UEFA'ya rapor hazırlayacak.

Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor hazırlamıştı.

UEFA eylül ayında bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik gözlemci olarak görev yapacak isimleri duyurmuş ve Fatih Terim'in de bu listede yer alacağı ifade edilmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.