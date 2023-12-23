Borna Sosa için sürpriz iddia! Angelino ile takas seçeneği masada
Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Borna Sosa ile yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi. Hırvat sol bekin menajerinin İstanbul'a gelmesi transfer iddialarını arttırdı.
ÖZEL HABER - HAZAL PALAVAR - Sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, sezon başı Ajax'a transfer olan Borna Sosa ile ilgileniyor.
Yaz transfer döneminde gündeme gelen 25 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi.
Bu sezon Stuttgart ve Ajax olmak üzere 2 farklı takımın formasını giyen Hırvat oyuncunun üçüncü bir takımın formasını giyemeyeceği iddia ediliyor.
Sosa için FIFA'dan gerekli izinler alınması durumunda Galatasaray'ın Angelino'nun bonservis haklarını alıp, Ajax'a devredebileceği konuşuluyor.
Böylece iki oyuncunun da takas edilerek yeni takımlarına imza atacağı belirtildi.
Torreira - Icardi - Angelino
BORNA SOSA İÇİN ÖZEL İZİN GÜNDEMDE
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı (PFSTT)’nda da belirtildiği gibi bir profesyonel futbolcu için, aynı anda birden fazla kulüp adına lisans verilemez; yani bir kulüp adına lisans verilmiş bir futbolcu başka bir kulüp adına da lisans alıp iki kulüp için de aynı anda futbol oynayamaz. PFSTT’nın aynı maddesinin 4. fıkrası ise;
“Futbolcular aynı sezon içerisinde, sözleşme yenileme ve vize işlemleri de dâhil olmak üzere, en fazla iki kulübe tescil edilebilirler. Aynı sezon içerisinde iki kulübe tescil edilen futbolcunun kulüplerden birinin resmi müsabakalarında oynamaması halinde tescil dönemleri içerisinde üçüncü bir kulübe transfer ve tesciline izin verilir.” şeklindedir.