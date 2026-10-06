Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaray, Hırvatistan'da farklı kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray, Hırvatistan'da farklı kaybetti
Başlık ResmiGalatasaray, Hırvatistan'da farklı kaybetti

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımına deplasmanda 96-76 mağlup oldu.

Kaydet
|

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan'da Cibona Zagreb ile karşılaştı.

Drazen Petrovic Basketbol Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray, Cibona Zagreb'e 96-76 yenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Mauro Icardi
SPOR

ÖZEL | Mauro Icardi'den Galatasaray'a dönüş sinyali: "Mali taleplerini indirecek"

Salon: Drazen Petrovic

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gintaras Maciulis (Litvanya), Ilias Karpanos (Yunanistan)

Cibona Zagreb: McGill 4, Mazalin 18, Serdarusic 2, Hepa 12, Batle, 32, Loncar 2, Sikiric 2, Badzim 19, Mitchell 5

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 3, Metu 10, Ballo 9, Ivanovic 7, Pierre 6, Robinson 2, Berkan Durmaz 2, Nikolic 13, Smailagic 13, Buğrahan Tuncer 11, Can Korkmaz

1. Periyot: 24-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 71-61

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.