Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de 5'inci randevuda

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı. Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 32'nci haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

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GEÇEN SEZON BÜTÜN YENİLGİLER DEPLASMANDA

Geçtiğimiz sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 defa da rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 defa fileleri havalandırırken, 16 defa topu ağlarından çıkardı. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

ERZURUMSPOR FK'YE KARŞI 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5'nci defa karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 defa havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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