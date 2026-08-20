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Spor

Galatasaray ile Erzurumspor FK, Süper Lig'de 5'inci randevuda

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Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

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Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı. Beş sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 32'nci haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

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GEÇEN SEZON BÜTÜN YENİLGİLER DEPLASMANDA

Geçtiğimiz sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 defa da rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 defa fileleri havalandırırken, 16 defa topu ağlarından çıkardı. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

ERZURUMSPOR FK'YE KARŞI 3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5'nci defa karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi. Toplamda rakibinin ağlarını 6 defa havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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