Galatasaray teklifini yaptı, oyuncuya süre verdi: Abdullah Kavukcu detayı
Galatasaray, yeni sözleşme teklif ettiği Jankat Yılmaz'a ocak ayında kadar süre verdi. Sarı-kırmızılı kulübün teklifi ortaya çıkarken; genç file bekçisi için "yurt dışına transfer" iddiası gündeme geldi.
Galatasaray, sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek Jankat Yılmaz'a yeni sözleşme teklifinde bulundu. Altyapıdan yetişen 22 yaşındaki kaleciye 1.1 milyon eurodan ve 5 yıllık kontrat önerildi. Ancak Yılmaz, kulübün teklifine henüz geri dönüş yapmadı.
"YURT DIŞINI İSTİYORLAR"
343 Digital YouTube kanalında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Jankat Yılmaz'ın babası ve menajeri, oyuncuyu yurt dışına götürmek istiyor. Oyuncu tarafına ocak ayına kadar süre verilmişti. Ancak Abdullah Kavukcu gittiği için strateji değişebilir" dedi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve sergilediği performansla adından söz ettiren Jankat Yılmaz, yıldız oyuncu Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sebebiyle bu sezon Göztepe maçında kaleyi korudu.