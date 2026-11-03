Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray'ın yıldızına Avrupa'dan 3 talip: İtalyanlar rakamı bile duyurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın yanı sıra İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgilendiği iddia edildi.

Kaydet
|

Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Championship takımlarından Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Gabriel Sara, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Gabriel Sara, geçtiğimzi sezon sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçildi.
Başlık ResmiGabriel Sara, geçtiğimzi sezon sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçildi.

ROMA, EVERTON VE NEWCASTLE PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A temcilcisi Roma, Galatasaray forması altında 3'üncü sezonunu geçiren Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da bu sezon 13 maça çıkan futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiGalatasaray'da bu sezon 13 maça çıkan futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

30 MİLYON EURO

Haberde, İtalyan devinin yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve 2 kulübün transfer için 30 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı aktarıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Stuttgart
SPOR

Stuttgart'tan Galatasaray'a olay gönderme: Önce paylaşıp sonra sildiler
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.