Galatasaray'ın yıldızına Avrupa'dan 3 talip: İtalyanlar rakamı bile duyurdu
İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın yanı sıra İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Championship takımlarından Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Gabriel Sara, transfer iddiasıyla gündeme geldi.
ROMA, EVERTON VE NEWCASTLE PEŞİNDE
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A temcilcisi Roma, Galatasaray forması altında 3'üncü sezonunu geçiren Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
30 MİLYON EURO
Haberde, İtalyan devinin yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve 2 kulübün transfer için 30 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı aktarıldı.