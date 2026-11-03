Galatasaray'ın yıldızına Avrupa'dan 3 talip: İtalyanlar rakamı bile duyurdu

İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Newcastle United'ın yanı sıra İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Championship takımlarından Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Gabriel Sara, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Gabriel Sara, geçtiğimzi sezon sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçildi.

ROMA, EVERTON VE NEWCASTLE PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A temcilcisi Roma, Galatasaray forması altında 3'üncü sezonunu geçiren Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da bu sezon 13 maça çıkan futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

30 MİLYON EURO

Haberde, İtalyan devinin yanı sıra Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve 2 kulübün transfer için 30 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı aktarıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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