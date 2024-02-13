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    • Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Devler peşindeydi Okan Buruk ikna etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Devler peşindeydi Okan Buruk ikna etti
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen Galatasaray, Türk yıldızları kadrosuna katmaya devam ediyor. Almanya pazarına açılan Sarı-kırmızılılar

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bir adım öne geçen Galatasaray, yaz sezonu için transfer çalışmalarına başladı.

    Son zamanlarda Almanya'da oynayan Türk isimlere yönelen Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen'den Eren Dinkçi ile büyük ölçüde anlaştı.

    Belçika ve Alman ekiplerinin de transfer listesinde yer alan genç yıldızın, çocukken tuttuğu Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.

    Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Devler peşindeydi Okan Buruk ikna etti

    EREN DİNKÇİ GALATASARAY'A YAKIN

    Heidenheim'de kiralık oynayan 22 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

    Bu sezon Heidenheim'de 21 maçta forma giyen Eren, 8 gol atıp,1 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Devler peşindeydi Okan Buruk ikna etti
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