Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Devler peşindeydi Okan Buruk ikna etti

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen Galatasaray, Türk yıldızları kadrosuna katmaya devam ediyor. Almanya pazarına açılan Sarı-kırmızılılar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bir adım öne geçen Galatasaray, yaz sezonu için transfer çalışmalarına başladı.

Son zamanlarda Almanya'da oynayan Türk isimlere yönelen Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen'den Eren Dinkçi ile büyük ölçüde anlaştı.

Belçika ve Alman ekiplerinin de transfer listesinde yer alan genç yıldızın, çocukken tuttuğu Galatasaray'da oynamayı çok istediği öğrenildi.

EREN DİNKÇİ GALATASARAY'A YAKIN

Heidenheim'de kiralık oynayan 22 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Heidenheim'de 21 maçta forma giyen Eren, 8 gol atıp,1 asist yaptı.