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Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde

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Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera&#039;nın kırmızısı manşetlerde

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin iki maçta da Young Boys'a yenilmesi manşetlere çıkarken, Muslera'nın gol sonrası Virginius'a tekme atması gündem oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi play-off turunda istediği sonuçları alamadı ve Young Boys'a elendi. İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, rövanş karşılaşmasında da 1-0 mağlup olunca Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 1. Resim

Sarı-kırmızılı takımın Young Boys'a yenilmesi dünya basınında da yer aldı. Muslera'nın kırmızı kartı çok konuşuldu. İşte öne çıkan manşetler...

RTS: Kahraman Young Boys, Galatasaray'ı susturdu.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 2. Resim

Letemps: Young Boys kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak Galatasaray'ı eledi ve Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 3. Resim

Lematin: Young Boys, Galatasaray'ı eleyerek 4. kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermeye hak kazandı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 4. Resim

Watson: Young Boys, volkanik İstanbul stadını söndürmeyi başardı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 5. Resim

TIO: Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 6. Resim

El Mundo Deportivo: Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 7. Resim

La Gazetta dello Sport: Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 8. Resim

El Observador: Fernando Muslera, Young Boys maçında rakibe korkunç bir tekme attı ve direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - 9. Resim

CBS Sports: Türkiye'de çılgınlık! Muslera gol sonrası Virginius'a tekme attı ve kırmızı kart gördü.

Düzenleyen:  - Spor
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