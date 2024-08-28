Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 28 Ağustos 2024 12:34 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 12:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin iki maçta da Young Boys'a yenilmesi manşetlere çıkarken, Muslera'nın gol sonrası Virginius'a tekme atması gündem oldu.