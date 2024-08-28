Galatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-kırmızılı ekibin iki maçta da Young Boys'a yenilmesi manşetlere çıkarken, Muslera'nın gol sonrası Virginius'a tekme atması gündem oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi play-off turunda istediği sonuçları alamadı ve Young Boys'a elendi. İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, rövanş karşılaşmasında da 1-0 mağlup olunca Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.
Sarı-kırmızılı takımın Young Boys'a yenilmesi dünya basınında da yer aldı. Muslera'nın kırmızı kartı çok konuşuldu. İşte öne çıkan manşetler...
RTS: Kahraman Young Boys, Galatasaray'ı susturdu.
Letemps: Young Boys kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak Galatasaray'ı eledi ve Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı.
Lematin: Young Boys, Galatasaray'ı eleyerek 4. kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi vermeye hak kazandı.
Watson: Young Boys, volkanik İstanbul stadını söndürmeyi başardı.
TIO: Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
El Mundo Deportivo: Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında bıraktı.
La Gazetta dello Sport: Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi.
El Observador: Fernando Muslera, Young Boys maçında rakibe korkunç bir tekme attı ve direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
CBS Sports: Türkiye'de çılgınlık! Muslera gol sonrası Virginius'a tekme attı ve kırmızı kart gördü.