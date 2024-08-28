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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru! "Yönetime sor..."

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Demirbay, Young Boys yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Demirbay, iki kulüp arasındaki bütçe farkının sorulması üzerine sinirlendi. Kerem'in cevabı sosyal medyada da gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenilip organizasyondan elenen Galatasaray'da Kerem Demirbay, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru!

Kerem Demirbay, RAMS Park'ta müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kerem, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru!

UEFA Avrupa Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kerem Demirbay, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru!

"ONU YÖNETİME SOR!"

Maçı değerlendiren Kerem Demirbay, "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru!

"Üzgünsünüz ama arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Ciddi anlamda ödenmiş rakamlar var. Bununla ilgili neler söylersin?" sorusuna sinirlenen deneyimli isim şu cevabı verdi: İstersen yönetimi çağırayım onlara sor! Ben futbolcuyum. Benimle alakalı değil.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'ı kızdıran soru!

Düzenleyen:  - Spor
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