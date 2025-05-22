Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barış Alper Yılmaz için ayrılık ihtimalleri konuşulurken Galatasaray, yıldız oyuncunun ayrılığı durumunda planını hazırladı. Aslan, Athletic Bilbao'nun ünlü forveti Inaki Williams'ı gündemine aldı. İşte detaylar…

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızı takarken, gözünü yeni sezona çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede - 1. Resim

Bu sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede - 2. Resim

Barış Alper'in ayrılığı ihtimaline karşılık Galatasaray yönetimi, onun yerini doldurabilecek isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams oldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede - 3. Resim

2015'ten bu yana Athletic Bilbao'da forma giyen Williams, 470 karşılaşmada 111 gole imza attı ve 64 asist yaptı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Bilbao'nun 2-0 kazandığı Fenerbahçe maçında golleri atan isimdi. Yıldız golcünün 2 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası var. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonerde Atatürk ile ilgili basit soruyu bilemedi... Yarışma sonrası linç edilen kadın konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede - SporYıldız oyuncu F.Bahçe'nin listesine girdi!Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber! Soruşturma başlatıldı - SporFenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber!UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi - SporAvrupa Ligi'nin en iyi golü seçildi! Türk oyuncu birinciUEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı! Şampiyondan 4 isim listede - SporUEFA Avrupa Ligi'nde sezonun takımı açıklandı!Jose Mourinho: Harika bir başkanım vardı - SporMourinho'dan 15 yıl sonra dikkat çeken itiraf!Sivasspor taraftarından flaş şike iddiası! Savcılığa başvurdular - SporSivasspor taraftarından flaş şike iddiası!
Sonraki Haber Yükleniyor...