Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sonrası plan hazır: Inaki Williams listede

Barış Alper Yılmaz için ayrılık ihtimalleri konuşulurken Galatasaray, yıldız oyuncunun ayrılığı durumunda planını hazırladı. Aslan, Athletic Bilbao'nun ünlü forveti Inaki Williams'ı gündemine aldı. İşte detaylar…

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edip 5. yıldızı takarken, gözünü yeni sezona çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Bu sezonki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, 30 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Barış Alper'in ayrılığı ihtimaline karşılık Galatasaray yönetimi, onun yerini doldurabilecek isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Athletic Bilbao'nun yıldızı Inaki Williams oldu.

2015'ten bu yana Athletic Bilbao'da forma giyen Williams, 470 karşılaşmada 111 gole imza attı ve 64 asist yaptı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Bilbao'nun 2-0 kazandığı Fenerbahçe maçında golleri atan isimdi. Yıldız golcünün 2 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası var.