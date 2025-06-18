Galatasaray'da çifte kupalı Divan Kurulu! Dursun Özbek'in isyanı: Akılalmaz yalanlar, sinsi planlar

Süper Lig'i Fenerbahçe'nin 11 puan önünde 95 puanla zirvede tamamlayan, 25'inci şampiyonlukla birlikte armasına 5'inci yıldızı eklemesinin yanı sıra Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'da Kulüp Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı" dedi.

Galatasaray Kulübü Haziran ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, futbol takımının bu sezon futbolda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası sergilendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, sezon boyu akılalmaz yalanlar, sinsi planlar ve tuzaklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

"SONUNDA İYİLER KAZANDI"

Süper Lig'de 25'inci kez şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Özbek, "Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı takımının yönetim kurulu olarak karşınızda bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Yaşadığımız en büyük zorluk sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi sürekli saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Sezon boyunca akılalmaz yalanlarla, sinsi planlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık ancak ne yaparlarsa yapsınlar sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyiler kazandı" dedi.

"SON SANİYEYE KADAR BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Camiaya ve taraftarlarına teşekkür eden Galatasaray Başkanı, "Tüm zorlu süreçte yanımızda olan divan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, önerilerinizi sundunuz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğim günden itibaren camiamızda oluşturmaya çalıştığımız sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadımızı tüm rakiplerimizin hayran olduğu bir ortama çevirdi. Sizlere bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda her maçta son saniyeye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ"

Dursun Özbek, hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: