Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray'da Mario Lemina ve Lucas Torreira, sakatlanarak oyundan çıktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Aston Villa ile karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşandı.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gabonlu orta saha oyuncusu, müsabakanın 74. dakikasında sakatlandı.

Sakatlık sonrası devam edemeyen Lemina'nın yerine Lesley Ugochukwu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Lucas Torreira ise rakibiyle giriştiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Uruguaylı oyuncunun yerine İlkay Gündoğan oyuna girdi.

Mario Lemina'nın ligde oynanacak Beşiktaş derbisinde kadroda yer alıp almayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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