Galatasaray yönetiminde peş peşe iki istifa yaşandı. İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden ayrıldıklarını kulübe bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray yönetiminde dikkat çeken iki ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Metin Öztürk'ün görevinden istifa ettiği belirtilerek, görev süresi boyunca kulübe verdiği emek ve katkılar için teşekkür edildi.

Galatasaray'da iki önemli ayrılık: Öztürk ve Kavukcu istifa etti

Kulüp, kısa süre sonra Abdullah Kavukcu'nun da yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Kavukcu için yayımlanan duyuruda da görev süresindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür mesajına yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala