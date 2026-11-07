Galatasaray'da Rafael Leao sakatlandı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig'deki Amedspor mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk eden Galatasaray'da Rafael Leao şoku yaşandı.

LEAO DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rafael Leao, ikinci yarının 47. dakikasında sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.

Galatasaray - Amedspor

ZEMİN SIKINTISI DEVAM ETTİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti. Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu. Amed Sportif Faaliyetler maçında da zemindeki sorunlar göze çarptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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