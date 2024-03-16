Galatasaray'da sürpriz karar! 5 günlük kamp programı açıklandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: -- Güncelleme:
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Süper Lig lideri Galatasaray, milli takım arasını Antalya'da geçirecek. Belek'e gitmeye karar veren Sarı-kırmızılılar, 25 Mart'ta İstanbul'dan ayrılacak.
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, milli takım için verilecek arayı Antalya'da geçirecek.
Sarı-kırmızılılar, resmi siteden açıklama yaparak 25-29 Mart arası Belek'te kamp yapacak.
Geçen sezon da aynı bölgede kamp yapan Sarı-kırmızılılar, kamp sonrası iç sahada Hatayspor'u ağırlayacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
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