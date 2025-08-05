Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var

Galatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var
Galatasaray, Transfer, Rennes, Spartak Moskova, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı takımda Rennes’e kiralanan Frankowski için 8 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu bedelle transfer edilen oyuncudan zarar edilmeyecek. Öte yandan Spartak Moskova, Galatasaray’da gözden çıkarılan Carlos Cuesta için resmi teklif sundu.

G.Saray Fransız kulübü Rennes’e gönderdiği Frankowski’den zarar etmeyecek. Futbolcu bu kulüpte iki sezon kiralama modeli ile oynayacak. Sonrasında 8 milyon avroluk zorunlu opsiyon devreye girecek. Sarı kırmızılılar Frankowski’yi ara transferde aynı bedelle kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var - 1. Resim

CUESTA'YA TEKLİF VAR

G.Saray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. Verim alınamayan savunma oyuncusuna Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi olduğu öğrenildi. Rus ekibi Cuesta için sarı kırmızılı kulübe teklifle geldi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Leroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım!Müfit Can Saçıntı öldü mü? Mandıra Filozofu'nun son durumu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım! - SporLeroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım!Jose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacak - SporJose Mourinho'dan özel plan! Fenerbahçe 3-5-2'yle sahaya çıkacakBenfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada - SporFenerbahçe'den Benfica'ya çift çıkartma!Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını Türkiye'ye geri döndürmekte kararlı! Kerem için geri sayım - SporF.Bahçe, G.Saray'ın eski yıldızı için kararlı!Emre Belözoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na 3 tavsiye! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi - Spor“Meydan okumaya hazır ol”Filenin Sultanları, Sırbistan'ı farklı yendi - SporFilenin Sultanları, Sırbistan'ı farklı yendi
Sonraki Haber Yükleniyor...