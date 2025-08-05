Galatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var

G.Saray Fransız kulübü Rennes’e gönderdiği Frankowski’den zarar etmeyecek. Futbolcu bu kulüpte iki sezon kiralama modeli ile oynayacak. Sonrasında 8 milyon avroluk zorunlu opsiyon devreye girecek. Sarı kırmızılılar Frankowski’yi ara transferde aynı bedelle kadrosuna katmıştı.

CUESTA'YA TEKLİF VAR

G.Saray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. Verim alınamayan savunma oyuncusuna Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi olduğu öğrenildi. Rus ekibi Cuesta için sarı kırmızılı kulübe teklifle geldi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.