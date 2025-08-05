Galatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-kırmızılı takımda Rennes’e kiralanan Frankowski için 8 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu bedelle transfer edilen oyuncudan zarar edilmeyecek. Öte yandan Spartak Moskova, Galatasaray’da gözden çıkarılan Carlos Cuesta için resmi teklif sundu.
G.Saray Fransız kulübü Rennes’e gönderdiği Frankowski’den zarar etmeyecek. Futbolcu bu kulüpte iki sezon kiralama modeli ile oynayacak. Sonrasında 8 milyon avroluk zorunlu opsiyon devreye girecek. Sarı kırmızılılar Frankowski’yi ara transferde aynı bedelle kadrosuna katmıştı.
CUESTA'YA TEKLİF VAR
G.Saray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Carlos Cuesta geliyor. Verim alınamayan savunma oyuncusuna Spartak Moskova'dan yoğun bir ilgi olduğu öğrenildi. Rus ekibi Cuesta için sarı kırmızılı kulübe teklifle geldi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker