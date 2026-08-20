Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi: İtalya'dan resmi teklif
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson için İtalya'dan resmi transfer teklifi geldi.
Galatasaray'da Elias Jelert ile birlikte yaz transfer döneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Victor Nelsson konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
MONZA'DAN NELSSON HAMLESİ
SKY Sport'ta yer alan habere göre; Serie A ekibi Monza, 27 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.
Sarı-kırmızılılar ile İtalyan kulübü arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Nelsson'un, Monza'ya transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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