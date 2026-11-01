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Galatasaray'dan ayrılan Ahmed Kutucu'nun gol çıkmazı

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Galatasaray'dan ayrılan Ahmed Kutucu'nun gol çıkmazı
Başlık ResmiGalatasaraydan ayrılan Ahmed Kutucunun gol çıkmazı

Galatasaray'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan Ahmed Kutucu, Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı. 21 şut denemesinde fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki futbolcu, gol hasretini bitirmek istiyor.

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Çaykur Rizespor'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı. Yeşil-mavili ekipte forma giydiği maçlarda gol yollarında etkili olmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcu, yakaladığı fırsatları skora yansıtmakta zorlanıyor.

Galatasaraydan ayrılan Ahmed Kutucunun gol çıkmazı
Başlık ResmiGalatasaraydan ayrılan Ahmed Kutucunun gol çıkmazı

GOL İÇİN 21 KEZ DENEDİ

Bu sezon rakip kaleleri 21 kez şutla yoklayan Ahmed Kutucu, henüz bu girişimlerinin hiçbirinde ağları havalandıramadı. Süper Lig'de şut denemelerine rağmen gol sevinci yaşayamayan futbolcular arasında ilk sırada yer alan Kutucu, bu istatistikle ligin en şanssız isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Galatasaraydan ayrılan Ahmed Kutucunun gol çıkmazı
Başlık ResmiGalatasaraydan ayrılan Ahmed Kutucunun gol çıkmazı

HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Çaykur Rizespor'da gol yollarındaki suskunluğunu sona erdirmeyi hedefleyen Ahmed Kutucu, önündeki haftalarda bu şanssızlığını kırmak için mücadele edecek. Yeşil-mavili futbolcu, golle buluşarak takımına skor katkısı sağlamayı amaçlıyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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