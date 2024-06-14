Galatasaray'ın acelesi yok! Teklifler için EURO 2024 beklenecek

Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi millî oyuncularına gelen teklifleri şampiyona sonrasında değerlendirmeye alacak

Sezonu iki kupayla tamamlayan ve önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da takımdan ayrılacak isimler merakla beklenirken, sarı kırmızılı yönetim bu konuda aceleci davranmama kararı aldı. Başta çok sayıda teklif aldığı bilinen Abdülkerim, Kerem ve Barış Alper gibi oyuncular olmak üzere bütün teklifleri EURO 2024’ten sonra değerlendirecek olan Galatasaray, bu isimlerin değerinin daha da artmasını bekliyor.

ZANİOLO ATALANTA'YA

Sakatlığı sebebiyle İtalya ile EURO 2024’te boy gösterme fırsatını kaçıran Nicolo Zaniolo ile de iletişimde olan Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun ülkesine dönme talebine olumlu yaklaştı. Zaniolo için en istekli takım olan Atalanta ile masaya oturacak olan Dursun Özbek yönetiminin 18 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonuyla yıldız oyuncunun İtalyan ekibine transferine onay vermesi bekleniyor. İtalyan basını pazarlıkların sürdüğünü yazdı.

GÖZLER BARIŞ’TA

Galatasaray yönetimi, Sacha Boey’un Bayern Münih’e transferine benzer şekilde Barış Alper Yılmaz’ı turnuva sonrasında 25 - 30 milyon avro civarında satmayı planlıyor.