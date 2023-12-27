Galatasaray'ın sol bek planını 13 milyon euro bozdu! Hedefte genç milli yıldız var

27 Aralık 2023 10:47 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:48

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe deplasmanına konuk olan ve karşılaşmadan golsüz berabere ayrılarak hanesine 1 puanı yazdıran Galatasaray, averaj farkıyla ligde ezeli rakibinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Zirvenin en önemli ortağı olan sarı kırmızılılar devre arasında yapacağı takviyelerle liderliği ele geçirmek isterken, yöneticilerin Rıdvan Yılmaz için kolları sıvadığı iddia edildi.

Galatasaray'ın bu sene kanayan yarası olarak görülen sol bek pozisyonu için geniş bir transfer listesi hazırladığı belirtildi. Sarı kırmızılıların bu bölge için ilk tercihinin Bradley Locko olduğu bilinse de 13 milyon Euro'luk bonservis beklentisi, yöneticileri alternatiflere yöneltti.

GENÇ MİLLİ YILDIZ AVRUPA'YI HEDEFLİYOR

Galatasaray, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. İskoç ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve adaptasyon sürecini atlattığını düşünen Rıdvan Yılmaz'ın ise önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek.

DÖRT YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini eylül sonu itibarıyla atan ve son maçlarda 11'e yerleşen Yılmaz, kiralık tekliflere sıcak bakmıyor. Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi durumunda yine aynı süredeki kontrat talebinde bulunuyor.

Devre arasında bonservis bedeli için yüklü bir harcama yapmaya yanaşmayan Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir mevzu ise yabancı oyuncu kuralı. Yabancı oyuncu kuralı uygulamasında değişikliğe gidilme ihtimalinin her geçen gün ağırlık kazanması sonrasında transferdeki rota yeniden yabancı oyuncuya dönebilir.