Galatasaray'ın Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı 4. hafta mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. RAMS Park'taki kritik karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynayacağı kritik karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosu açıklandı. 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Galatasarayın Stuttgart maçının hakemi belli oldu

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, saat 20.45'te başlayacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh görev yapacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek. Sam Barrott ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada bulunacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Darren England üstlenecek. England'a AVAR olarak Peter Bankes eşlik edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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