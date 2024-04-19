Galatasaray'ın yeni sezon formasının sızdığı iddiası gündem oldu! 2024-25 sezonunda yüzde 80...
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği formanın sızdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddianın detayları...
Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise kısa sürede ortalığı karıştırdı.
YENİ SEZON FORMASI MI?
Plus Sports adlı bir X sayfasının iddiasına göre Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalardan biri sızdı.
İddiaya göre; Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha forması yüzde 80 ihtimalle bu formaya benzer bir şekilde tasarlanacak. Formanın desenleri ve son hali tam netlik kazanmadığından forma değişkenlik gösterebilir.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor