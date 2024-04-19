Galatasaray'ın yeni sezon formasının sızdığı iddiası gündem oldu! 2024-25 sezonunda yüzde 80...

Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı

Galatasaray, Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Torreira ile yeni sözleşmelere imza attı

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği formanın sızdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddianın detayları...

Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise kısa sürede ortalığı karıştırdı.

YENİ SEZON FORMASI MI?

Plus Sports adlı bir X sayfasının iddiasına göre Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalardan biri sızdı.

İddiaya göre; Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha forması yüzde 80 ihtimalle bu formaya benzer bir şekilde tasarlanacak. Formanın desenleri ve son hali tam netlik kazanmadığından forma değişkenlik gösterebilir.