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Galatasaray'ın yeni sezon formasının sızdığı iddiası gündem oldu! 2024-25 sezonunda yüzde 80...

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Galatasaray&#039;ın yeni sezon formasının sızdığı iddiası gündem oldu! 2024-25 sezonunda yüzde 80...

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Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği formanın sızdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte o iddianın detayları...

Bu sezon büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise kısa sürede ortalığı karıştırdı. 

YENİ SEZON FORMASI MI?

Plus Sports adlı bir X sayfasının iddiasına göre Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği formalardan biri sızdı. 

Galatasaray'ın yeni sezon formasının sızdığı iddiası gündem oldu! 2024-25 sezonunda yüzde 80... - 1. Resim

İddiaya göre; Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha forması yüzde 80 ihtimalle bu formaya benzer bir şekilde tasarlanacak. Formanın desenleri ve son hali tam netlik kazanmadığından forma değişkenlik gösterebilir.

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