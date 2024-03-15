Galibiyet 90+7'de geldi! Pendikspor, Halil Akbunar'ın son saniye golüyle kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Pendikspor - İstanbulspor karşılaşması nefes kesti. Ev sahibi ekipte Halil Akbunar, 90+7'de attığı golle takımına umut oldu.

Pendikspor, Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Küme düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, Halil Akbunar'ın 90+7'de kaydettiği golle 3 puana uzandı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Pendikspor, 19. sırada yer alırken, son sıraya demir atan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

HALİL AKBUNAR'DAN SON DAKİKA GOLÜ

90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.

PENDİKSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 63 Erdem Özgenç), Murat Akça (Dk. 82 Berkay Sülüngöz), Alpaslan Öztürk, Sequeira (Dk. 82 Emre Taşdemir), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 67 Çekiçi), Gökcan Kaya (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney (Dk. 62 Eslem Öztürk), Ali Yaşar (Dk. 88 Coly), Sambissa, Jackson (Dk. 62 Özcan Şahan), Mendy

Gol: Dk. 90+7 Halil Akbunar (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Vorobjovas (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj, Dk. 86 Özcan Şahan, Dk. 90+3 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Coly (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)