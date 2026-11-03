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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu görevi bırakacak mı? Canlı yayında bizzat açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı çarpıcı sözler sarf etti. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının (Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevi yapıyordu) ardından eleştirilerin odağındaki Hacıosmnoğlu, görevi bırakıp bırakmayacağı yönündeki soru işaretine de noktayı koydu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'un tutuklanmaları sonrası TFF Yönetim Kurulu'nda art arda istifalar yaşanmıştı. Buan rağmen görevini sürdüren İbrahim Hacıosmanoğlu, tepkilere rağmen "devam" kararının sebebini açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık ResmiTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"YORULMADIM, BIRAKMAM"

A Spor canlı yayınında konuşan Hacıosmanoğlu, görevi sırasında yaşadıklarının kendisini nasıl etkilediği hakkında yöneltilen soruya, "Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin" cevabını verdi.

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