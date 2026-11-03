Hacıosmanoğlu "Araştırılsın" dedi, olaylı maçın hakemi cevap verdi: Yumruğu ispat et!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında, 2016 yılındaki Galatasaray-Trabzonspor derbisine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu'na cevap veren olaylı maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel, "Atadığınız ve tutuklu olan kişilerden bahsetmek yerine olmayan olayları olmuş gibi göstererek neyi amaçlıyorsunuz?" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisi için spor gündemine bomba gibi düşen sözler sarf etti. Söz konusu maçın araştırılmasını isteyen Hacıosmanoğlu'na, hakem Deniz Ateş Bitnel'den cevap verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"YUMRUK ATILDI, KIRMIZI KART GÖSERİLMEDİ"

A Spor'da konuşan Hacıosmanoğlu, "Deniz Ateş Bitnel diye eski bir hakem var. Buradan çağrı yapıyorum; Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun'un alıp kırmızı kartı gösterdiği maçı hatırlarsınız... Mustafa Yumlu yumruk atıyor maçın sonlarına doğru kırmızı kart göstermiyor. Bak o kadar olaylar olmuş, 8-10 dakika uzaması lazım maçın, o kadar uzamıyor, 3 dakika uzuyor. Kaç dakika oynatıyor hakem biliyor musun? Yarım dakika oynatıyor. Alın maçı seyredin. Neden biliyor musunuz? Bir kırmızı kart daha gösterirse maç tatil olacak. Şimdi ben de araştırılmasını istiyorum o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?" dedi.

Deniz Ateş Bitnel

"5 KIRMIZI KARTA BAHİS YATARDI"

Derbide 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandığının araştırılmasını talep eden TFF Başkanı, "Temizlik istiyoruz ya Türkiye'nin konuştuğu bir olaydı. Şimdi hakemliği bıraktı o arkadaş tanık olarak ifade veriyorsa ben de rica ediyorum; legal veya illegal 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Bir oyuncu gelip hakeme yumruk atsa kırmızı kart göstermez misin? Yani uzatmıyor çünkü tekme yiyecekti. Maçı izleyin o boyuta geldi yani ama 5 kırmızı kartta maç tatil oluyor, bahis yatıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Şubat 2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçına kırmızı kartlar damga vurdu. 2-1 sonuçlanan maçta Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun, hakemin kırmızı kartını alarak, Deniz Ateş Bitnel'e gösterdi. Bu hareketi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: NOKTA LEKE BULAMADILAR

Hacıosmanoğlu'nun gündem olan açıklamaları sonrası söz konusu maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel, suçlamaları reddetti ve yeniden araştırılmaya hazır olduğunu vurguladı. Hakemlik kariyerine nokta koyan Bitnel, "Açıklamalarınızı ispatlamamanız halinde tüm yasal haklarımı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında adımı kullanarak Galatasaray-Trabzonspor maçında Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını söylemiş! Öncelikle Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını ispat etmezsen müfterisin! Onu atmamak için maçı erken bitirdiğimi, atarsam maçın bahisten çıkacağını söyleyip beni bahis oynamakla itham etmiş! Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı ve nokta leke bulamadılar. Ben tekrar araştırılmaya ve bütün seceremi dökmeye hazırım. Siz önce atadığınız ve tutuklu olan kişilerden bahsetmek yerine olmayan olayları olmuş gibi göstererek neyi amaçlıyorsunuz? Bu yaptığınız açıklamalarınızı ispatlamamanız halinde tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım!

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel; Özer Hurmacı (Dk. 59), Aykut Demir (Dk. 69) ve Luis Cavanda'ya (Dk. 86) kırmızı kart gösterdi. İtirazlar sürerken hakem kartını yere düşürünce Salih Dursun, kartı yerden alarak Bitnel'e gösterdi. Bunun üzerine hakem, Dursun'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Trabzonspor, sahada 7 kişi kaldı. Ardından kullanılan santrada bordo-mavili futbolcular, topu Galatasaraylı oyunculara göndererek, tepkisini gösterdi. Sarı-kırmızılılar ise kalan dakikalarda kendi bölgesinde top çevirdi. Hakem, maçı uzatmalara götürmeden bitirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala