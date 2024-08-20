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Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan açıklama geldi. Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu ifade eden Özkan, Ali Koç'tan ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç’u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan yaptığı yazılı açıklamayla özür diledi.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! - 1. Resim

Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! - 2. Resim

Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti.

Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! - 3. Resim

Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! - 4. Resim

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan ilk açıklama! - 5. Resim

Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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