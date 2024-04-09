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Güle güle Fernando Santos! Beşiktaş teknik direktörünü buldu Hasan Arat o ismi geri getiriyor

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Spor Haberleri

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş camiasının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya gidecek olan siyah-beyazlılar bir yandan da hoca arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda başkan Hasan Arat, ilk hedefini belirledi. İşte detaylar...

Bu sezon üzerindeki ölü toprağını atamayan Beşiktaş'ta gelecek sezon planlaması başladı. Hem takımda hem teknik kadroda büyük bir revizyonda giden siyah-beyazlılar, gelecek sezonda  teknik direktör Fernando Santos ile devam etmeyi düşünmüyor.

Bu doğrultuda Başkan Hasan Arat, rotayı belirledi. Bu doğrultuda Arat daha önce Beşiktaş'ın teknik ekibinde yer alan, dünyaca ünlü o ismi getirmek istiyor. 

GÜLE GÜLE SANTOS

Siyah-beyazlı yönetimin, şu an Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Güle güle Fernando Santos! Beşiktaş teknik direktörünü buldu Hasan Arat o ismi geri getiriyor - 1. Resim

Arat'ın çevresine "Yeni sezonda takımın başında onu görmeyi hayal ediyorum" dediği ancak şu an görevde bulunduğu için temas kurmanın etik olmadığını söylediği de gelen iddialar arasında. 

Güle güle Fernando Santos! Beşiktaş teknik direktörünü buldu Hasan Arat o ismi geri getiriyor - 2. Resim

Edin Terzic daha önce 4 yıl Slaven Bilic'in teknik ekibinde yer almıştı.

Güle güle Fernando Santos! Beşiktaş teknik direktörünü buldu Hasan Arat o ismi geri getiriyor - 3. Resim

Bu süreçte Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Terzic ardından West Ham United'da da Bilic ile birlikte çalışmıştı.

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