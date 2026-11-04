Hacıosmanoğlu'nun "Hepsi FETÖ'cü" dediği 7 hakemden yeni hamle: Yeni TFF elzem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunların hepsi FETÖ'cü, hiçbiri görev yapamaz" dediği 7 hakem, yeniden suç duyurusunda bulundu. Söz konusu hakemler arasında yer alan Cevdet Kömürcüoğlu, "" dedi.

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Ferhat Gündoğdu ile aralarında geçen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada basına yansıyan yazışmalara değinmiş; 7 hakem için FETÖ'cü dediğini aktarmış ve "Görev yapamayacaklar" talimatını veren kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı. Söz konusu 7 hakem, Hacıosmanoğlu için yeniden suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"MHK'DEKİ TÜM ESKİ ÜYELER GİTMELİ"

Söz konusu 7 hakem arasında yer alan Cevdet Kömürcüoğlu, konuyla ilgili NTV'ye açıklamalar yaptı.

Kömürcüoğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

"TFF Başkanı bir spor kanalında yine şahsımın da içinde bulunduğu bazı isimleri terör örgütü üyeliği ile suçladı. Yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasındaki mesajlarda ismimin geçmesi üstüne avukatım aracılığı kendisine iftira nedeniyle dava açmıştım. Hacıosmanoğlu, 2016'da içerisinde benim de bulunduğum 20 kişiyi 'FETÖ'cü' olduğumuz gerekçesi ile mahkemeye vermiş ve hakkımızda yapılan araştırmalar sonucu ibra edilip, kovuşturmaya gerek olmadığı tescillenmişti. Kendisi maalesef yönetmekte sorunlar yaşadığı TFF ile ilgili hedef saptırmak amacıyla bize yine iftiralarda bulunmuş, bunun üstüne de avukatım yeniden suç duyurusunda bulunmuştur. Tüm kamuoyu 2015 yılında bizleri alıkoymaya çalıştığını ve Trabzon'da yaşananları çok iyi hatırlayacaktır. Kendisi İngiliz hakem Anthony Taylor'ı hiçbir Türk MHK başkanı bulamamasından dolayı göreve getirmiştir.

Cevdet Kömürcüoğlu

Gerek liyakatsiz ve kulüplerin çıkarlarına hizmet eden TFF yönetimleri, gerek koltuk meraklısı ve geleceği öngörmeden maç maç bakan MHK'lar, oyuncular, teknik direktörler gibi etkenlerin sayesinde hakemler maalesef çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Bununla beraber son dönemde yaşanan gözaltılarla başlayan tutuklamalar ve içinden çıkılmaz bir hal alan ortam, hakemlerin işini zorlaştırıyor. Hakemler, Hacıosmanoğlu'nun bahsettikleri kendi maçına bahis yapan bir kulüp başkanının maçını yöneten hakemler sürekli töhmet altında bırakılıyorlar. Neyin doğru neyin yanlış olduğu karıştırılıyor. Son haftalarda yaşanan olaylara kulaklarını tıkamak, görmezden gelmek hiçbir hakem arkadaşım için kolay olmasa da biraz daha rahatlamış ancak çok çok tecrübesiz bir hakem kadrosu ile lig sürdürülmeye çalışılmaktadır. Müsabakalara baktığımızda hatalı verilen kartlar, 12'nci kural yorumları, VAR müdahaleleri tartışmalardan uzak kalamamaktadır. Beyaz sayfa açabilmek için hali hazırda MHK'daki tüm eski üyelerin de görevlerinden uzaklaştırılmaları, mevcut TFF yönetimindeki yaşanan krizlerin sonunda bir çıkmaza girildiği bunun için de mutlaka yeni ve liyakat sahibi bir TFF yönetimin kurulması elzemdir.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı programda, "Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam basına sızdı. Yedi hakem, FETÖ'cü demişim diye suç duyurusunda bulundu. 11 yıl sonra benim için suç duyurusu yapıyorlar. Koltuğa oturduğum gün sahayla ilgili birimlere bakan arkadaşları çağırdım, 'Galatasaray, Konyaspor ve Gaziantep FK maçının sahada ve TFF'de çalışıp etki eden elemanların isim listesini istiyorum' dedim. Kendimi ihbar ediyorum. Liste geldi, Gündoğdu'yu çağırdım. 'Bunların hepsi FETÖ'cü, hiçbiri görev yapamaz' dedim. O da 'Nasıl yapacağız?' dedi. 'Görev yapmayacaklar, talimatı veren benim' dedim. Gündoğdu'ya kimsenin ceza kesmesine gerek yok. Ben ceza alırsam şeref madalyası olur. FETÖ ile mücadele ettiğim için aldığım madalya diye anlatırım. Şerefli savcılarımız, suç duyurusu verenlere 2015'ten beri neden suç duyurusunda bulunmadıklarını sorabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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