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    Hakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupa yarı final maçında Inter, Lazio'yu farklı geçerek finale yükselen taraf oldu. Mücadele forma şansı bulan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geceyi golle kapattı.

    Hakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Süper Kupa'da Inter, Lazio'yu Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu ve Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 yenerek finalde Napoli'nin rakibi oldu.

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Inter, Marcus Thuram'ın 17. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın 50. dakikasında Lautaro Martinez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti.

    Milli futbolcu, sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleci Provedel'in sağından filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

    Hakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyor

    HAKAN ÇALHANOĞLU GECEYİ BOŞ GEÇMEDİ

    Bu sezon dokuzuncu kez penaltı kullanan Hakan Çalhanoğlu, bu atışların tamamını gole çevirdi. Çalhanoğlu, Inter formasıyla toplamda kullandığı 14 penaltının tamamında gol kaydetti.

    Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

    Inter'de son sözü Frattesi söyledi. 87'nci dakikada Mkhitaryan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Frattesi, farkı 3'e çıkaran isim oldu.

    İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile Inter, 22 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de Riyad'da karşı karşıya gelecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan ÇalhanoğluInter
    Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyor
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