Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi: "Hemen alın"

Milan eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Mirabelli, Avrupa'nın en komple orta saha oyuncularından biri olarak nitelendirdiği milli futbolcunun Juventus'a transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

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İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Inter ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyla Juventus'un ilgilendiği öne sürülürken Inter yönetiminin ise yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği belirtiliyor.

"AVRUPA'NIN EN KOMPLE ORTA SAHA OYUNCUSU"

2017 yılında Hakan Çalhanoğlu'nu Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer eden eski sportif direktör Massimiliano Mirabelli, milli futbolcunun transferini kariyerinin en başarılı hamlesi olarak değerlendirdi.

Tuttosport'a konuşan Mirabelli, Hakan için, "Çalhanoğlu transferi, kariyerimin şüphesiz en güzel ve en başarılı yatırımıydı. Bana göre bugün hâlâ Avrupa'nın en komple orta saha oyuncusu. İnanılmaz, sıra dışı yeteneklere sahip" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde Hakan'ı kadroya katmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Mirabelli, o dönemde ciddi eleştirilerle karşılaştığını da dile getirdi. İtalyan futbol adamı, milli oyuncunun potansiyeline inandığını ve bu transfer için tüm riskleri göze aldığını söyledi.

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Hakan Çalhanoğlu

"JUVENTUS HİÇ DÜŞÜNMEDEN TRANSFER ETMELİ"

Çalhanoğlu'nun Juventus'a transfer olma ihtimalini de değerlendiren Mirabelli, "Çalhanoğlu'nu hemen, bir saniye bile düşünmeden almalarını tavsiye ederdim. Hem Juventus hem de Çalhanoğlu için muhteşem bir transfer olur. Juventus'un tam da onun özelliklerine sahip bir futbolcuya ihtiyacı var" sözleriyle siyah beyazlı kulübe açık çağrıda bulundu.

Ayrıca Hakan'ın oyun kurucu özelliklerine dikkat çeken Mirabelli, yıldız futbolcunun bu pozisyonda üst düzey performans göstereceğini daha önce öngördüğünü belirtti.

Hakan Çalhanoğlu

"40 YAŞINA KADAR FARK OLUŞTURABİLİR"

Hakan Çalhanoğlu'nun yaşının transfer açısından bir dezavantaj olarak görülmemesi gerektiğini savunan Mirabelli, "Sahip olduğu yeteneklerle 40 yaşına kadar oynayabilir ve fark oluşturmaya devam edebilir. Yıllar geçtikçe oyununa daha fazla bilinç ve tecrübe katıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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