Hakan Çalhanoğlu'nun Inter kararı: Fenerbahçe'ye verdiği cevap belli oldu

Serie A devi Inter ile devam eden yeni sözleşme görüşmeleri tıkanan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin teklifi hazırladığı, milli futbolcunun tutumunun da belli olduğu belirtildi.

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Inter ile sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan ekibinden ayrılmak istediği konuşuluyor. A Milli Futbol Takımı kaptanı için devreye giren Fenerbahçe'nin transferi bitirebileceği iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon 13 maçta 728 dakika sahada kaldı ve 3 gol attı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz dönemlerde de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Çalhanoğlu için bu defa somut adımların atılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki milli futbolcu için 10 milyon euroluk teklif yapacağı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan ekibi Juventus'tan da teklif aldığı ama reddettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE KARARI

Hakan Çalhanoğlu'nun, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi üzerine olumlu cevap verdiği aktarıldı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sarı-lacivertlilerde forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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