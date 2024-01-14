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    Halil Umut Meler hakemliğe geri döndü, başkanlar bu kez çiçek vermek için sahaya indi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi. Başkanlar sahaya inerek Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Halil Umut Meler hakemliğe geri döndü, başkanlar bu kez çiçek vermek için sahaya indi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara döndü.

    Meler, 11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramış ve iki gün hastanede kalmıştı.

    MELER'E ALKIŞLI ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada görevlendirilen hakem Halil Umut Meler, alkışlarla karşılandı. 

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlardan tarafından alkışlanırken, bazı futbolcular yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

    Ardından Meler'i tribüne çağıran taraftarlar, tecrübeli hakemle fotoğraf çektirdi.

    BAŞKANLAR YİNE SAHAYA İNDİ 

    Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil´in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler´e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Halil Umut Meler hakemliğe geri döndü, başkanlar bu kez çiçek vermek için sahaya indi

    HAKAN YAKIN: YENİLDİK SAYIYORUM

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Maça çok iyi başladık. Böyle başlamak istiyorduk. İyi baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Topu da aramızda iyi çevirdik. İlk devre de golü bulmamız lazımdı. Öne geçseydik hiç kimse bir şey diyemezdi. Rakibin çok pozisyonu yoktu.

    1 şutları ofsayttan gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ileride pozisyona girdik ama atamadık maalesef. İlk kez gol yemeden bir maçı bitirdik. Bütün takımı tebrik ediyorum. Sonuçtan yine memnun değilim, galip gelemedik. Yenilgi gibi bu maçı alıyoruz. Çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

    Halil Umut Meler hakemliğe geri döndü, başkanlar bu kez çiçek vermek için sahaya indi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut MelerİstanbulsporKonyaspor
    Haberler > Spor > Halil Umut Meler hakemliğe geri döndü, başkanlar bu kez çiçek vermek için sahaya indi
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