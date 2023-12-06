Hasan Arat taraftarın içine su serpti: Büyük Beşiktaş geliyor

6 Aralık 2023 07:23 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 07:28

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Kulübü’nde başkanlığa seçilen Hasan Arat uzun zamandır üzülen siyah beyazlı taraftarların içine su serpecek açıklamalar yaptı. Dünkü mazbata töreninde konuşan Arat, “Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız” vurgusu yaparken, “Taraftarlarımız moralli olsunlar. Beşiktaş taraftarı, Türkiye’nin en büyük taraftarıdır. Her inişin bir çıkışı vardır” şeklinde konuştu.

BÜYÜK PRİM VAR

Başkan, “Beşiktaş büyük camiadır. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Ben yönetim kuruluma da güveniyorum. Kulübümüz hızlı bir şekilde toparlanacaktır” derken F.Bahçe maçını kazanmak istediklerini belirtti. Arat bunun için de hemen kolları sıvadı. İlk iş olarak bu maç öncesi takımın motivasyonunu artırmak isteyen başkan, derbi primi müjdesi verdi. Siyah beyazlı futbolcular, Dolmabahçe’deki maçı kazanırsa 5 milyon liralık primin sahibi olacak.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Hasan Arat, İkinci Başkan: Hüseyin Yücel. Asbaşkan: Onur Göçmez. Asbaşkan: Mete Vardar. Genel sekreter: Cüneyt Sezgin. Uluslararası ilişkiler ve Kartal Yuvası’ndan sorumlu yönetici: Yalçın Ayaydın. Hukuk kurulu başkanı: Altın Mimir. Futbol A.Ş’den sorumlu yönetici: Kaan Şakul. Futbol şubesinden sorumlu yönetici: Feyyaz Uçar. İletişimden sorumlu yönetici: Işıl Zeybek. Kulüp içi ilişkilerden sorumlu yönetici: Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç. Tesislerden sorumlu yönetici: Çağlayan Tuğal. Kamu ilişkilerinden sorumlu yönetici: Burak Aslan.

HİZMET ETMEK ONUR

Beşiktaş Kulübü’nün 35. başkanı olan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, törenle mazbatalarını aldı. Genel kurulda 7 bin 271 oyla başkanlığa seçilen Arat birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirterek “Beşiktaş’a hizmet etmek onudur” dedi.

ADALI'DAN DESTEK

Hasan Arat, seçimde yarıştığı Serdal Adalı’dan destek alacağını açıkladı. Başkan, “Serdal Adalı ile telefon konuşması yaptım ve kendisinin yönetim kurulu listesinde olan arkadaşlardan faydalanmak istediğimizi söyledim. ‘Memnuniyetle’ dedi” açıklaması yaptı.

KARTAL NEŞELENDİ

Beşiktaş’ta futbolun yeni sorumlusu Feyyaz Uçar ve genel koordinatör Samet Aybaba takımla buluştu. Futbolcularla tanışan ikili takıma moral verdi. Esprili kişiliğiyle bilinen Feyyaz oyuncularla şakalaşırken, yüzler güldü. Rıza Hoca, “Yeniden bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Geçmiş dönemde birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız” dedi.

ARAT: FUTBOLA KARIŞMAM

Feyyaz Uçar, “Güzel bir başlangıç olacak. Coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe’yi yeneceğimize inanıyorum” derken, “En büyük hedefim Beşiktaş’ta o eski kolej havasını sağlamak” ifadelerini kullandı. Başkan Hasan Arat, “Futbol Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba’da. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız” açıklaması yaptı.