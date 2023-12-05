Hasan Arat transfer tarihini açıkladı! Beşiktaş'ta kadro yenileniyor

5 Aralık 2023 15:43 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:46

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün yapılan mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkanlığı döneminde ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacaklarını hatırlatan Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'TAN TRANSFER SÖZLERİ: ÇÖZECEĞİZ

Takıma katılacak oyuncuların olacağını daha önce açıklayan Hasan Arat, Gelecek haftadan itibaren transfere odaklanacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar."